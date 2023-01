Messina, prendeva il reddito di cittadinanza anche se possiede una barca a vela

PALERMO – Percettore di reddito di cittadinanza ma anche possessore di una barca a vela. Accade a Milazzo, in provincia di Messina, dove la Guardia di finanza ha denunciato un uomo che in due anni avrebbe percepito circa 15mila euro. La legge che ha istituito il Reddito di cittadinanza, infatti, prevede che chi intende avvalersi della misura assistenziale non debba essere intestatario o avere nella disponibilità a qualunque titolo di navi e imbarcazioni da diporto.

Per eludere il fisco, il proprietario aveva immatricolato l’imbarcazione in Belgio, non indicando il bene nella dichiarazione dei redditi fra gli investimenti patrimoniali e le attività finanziarie detenute all’estero e riuscendo così ad intascare indebitamente il sussidio. “Grazie alla trasversalità delle indagini condotte dai finanzieri, basate sul controllo incrociato con le banche dati e sulle acquisizioni di documenti presso gli operatori economici sul territorio – spiegano le Fiamme gialle -, l’uomo è stato denunciato e segnalato all’Inps per l’interruzione e per l’avvio delle procedure per il recupero delle somme”.

