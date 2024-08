meta,-accordo-con-universal-per-avere-la-musica-anche-su-whatsapp

Brani di Taylor Swift, Adele e altri utilizzabili in video utenti

New York, 12 ago. (askanews) – Social network sempre più multimediali e protagonisti delle nostre vite digitali. La Universal Music Group, la più grande azienda musicale al mondo ha firmato un accordo globale pluriennale che consente alla musica dei suoi artisti e autori di essere utilizzata e condivisa sulla rete globale di piattaforme di Meta, tra cui Facebook, Instagram, Messenger, Horizon, Threads e ora anche il popolarissimo sistema di messaggistica istantanea WhatsApp. Gli artisti del gruppo includono tra gli altri Taylor Swift, Adele ed Elton John.Le due società avevano inizialmente firmato un accordo nel 2017 che ha visto Universal Music concedere in licenza la sua musica registrata e i cataloghi di pubblicazione musicale, che coprivano principalmente brani utilizzati in sottofondo nei video e “altre esperienze social” su Facebook, Messenger, Instagram e Oculus. Quell’accordo ha aperto la strada a un nuovo flusso di entrate per il settore, con i video generati dagli utenti che potranno, da ora in poi, generare entrate per gli artisti.Il nuovo accordo intende affrontare anche la crescente minaccia dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale senza licenza che potrebbero avere ricadute negative su artisti e cantautori.