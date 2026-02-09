lunedì, 9 Febbraio , 26

Elon Musk, viaggio su Marte rimandato: “Costruirò una città sulla Luna”

(Adnkronos) - Elon Musk vuola la Luna. Il...

“Stanno rubando il furgone”, l’assalto al portavalori in diretta – Il video

(Adnkronos) - "Guarda, stanno rubando il furgone....". L'assalto...

Milano Cortina e le medaglie che si ‘rompono’ alle Olimpiadi: il caso

(Adnkronos) - "Medaglie rotte? Abbiamo visto che alcune...

Foibe, domani alla Camera cerimonia Giorno del Ricordo alla presenza di Mattarella e Meloni

(Adnkronos) - Domani alle ore 10, nell'Aula di...
Meta, Antitrust Ue pronta a imporre misure su assistenti AI Whatsapp

Secondo Commissione gruppo impedisce a terze parti di fornire servizi

Roma, 9 feb. (askanews) – La Commissione europea vuole imporre una serie di misure al gruppo Meta, la casa madre di Facebook, sull’accesso a favore di terze parti per i servizi di intelligenza artificiale sulla piattaforma di messaggistica Whatsapp.Con un comunicato, l’esecutivo comunitario afferma di aver inviato una lettera di messa in mora a Meta, in base a una valutazione preliminare di violazione delle normativa sulla concorrenza in questo segmento.”Le pratiche di Meta – afferma l’Antitrust Ue – rischiano di impedire ai concorrenti di entrare nel mercato a rapida espansione degli assistenti AI”.Per questo, si legge “la Commissione intende imporre delle misure ad interim, per evitare che queste pratiche causino danni gravi e irreparabili al mercato, fermo restando il diritto alla difesa di Meta e quello di rispondere”.

