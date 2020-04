Metà della popolazione mondiale è confinata in casa, 4 miliardi di persone

Più di quattro miliardi di persone in quasi 100 Paesi o territori nel mondo sono costretti o incoraggiati dalle loro autorità a rimanere confinati a casa per combattere la diffusione del Covid-19. La cifra rappresenta più della metà (circa il 52%) della popolazione mondiale, stimata dalle Nazioni Unite in 7,79 miliardi di individui nel 2020.

Il confinamento riguardava più di di 500 milioni di persone il 18 marzo, oltre un miliardo il 23 marzo, oltre due miliardi il 24 marzo e oltre tre miliardi il 25 marzo. Oggi si chiede di restare a casa ad almeno 4,06 miliardi di persone.

