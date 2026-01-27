Meta testerà abbonamenti “premium” per Instagram, Facebook e Whatsapp

Lo rivela il sito TechCrunch

Milano, 27 gen. (askanews) – Meta ha in programma di testare un sistema di abbonamenti per Instagram, Facebook e WhatsApp che daranno accesso agli utenti a funzioni extra. Lo rivela il sito specializzato in tecnologia TechCrunch, citando fonti di Meta.La versione standard delle app, con tutte le funzioni principali, resterà gratuita. I nuovi servizi a pagamento riguarderanno strumenti per “una maggiore produttività e creatività, oltre a funzionalità AI ampliate”, fra cui l’utilizzo più ampio di Manus, un agente di intelligenza artificiale recentemente acquisito per 2 miliardi di dollari da Meta, come parte dei suoi piani di abbonamento.Non sono specificati i nuovi servizi a pagamento su WhatsApp e Facebook, ma per Instagram il nuovo abbonamento consentirà di creare elenchi di destinatari illimitati, di visualizzare chi non ricambia il follow e anche di visualizzare una Storia senza che l’autore possa vedere che è stata visualizzata.L’idea del colosso di Zuckerberg, secondo TechCrunch, è di testare diversi tipi di abbonamenti con una varietà di funzioni esclusive, un modo per tastare il terreno e capire quanto e per cosa gli utenti sarebbero disposti a pagare.