Metalcoop, De Santis (Forum Wbo): “Nostro obiettivo è diffondere buone pratiche”

(Adnkronos) – “Il Forum Wbo è una organizzazione no profit costituita da Cfi e da 30 imprese cooperative nate attraverso percorsi di Workers by out e di recupero di aziende fallite da parte dei lavoratori. Si propone di diffondere queste buone pratiche, la conoscenza di queste esperienze e anche i meccanismi che potrebbero consentire ai lavoratori di recuperare le loro aziende in presenza di condizioni particolarmente favorevoli e fare operazioni di salvataggio delle imprese, quindi recuperando i posti di lavoro anche sulla base delle esperienze che altre imprese e altri lavoratori hanno realizzato in Italia in questi anni”.

Sono le parole di Maurizio De Santis, presidente del Forum dell’impresa rigenerata, il forum dei workers buy out intervenuto nella sede di Metalcoop la Cooperativa che oggi festeggia i 30 anni dalla sua nascita.

“Nell’ultimo ventennio del secolo scorso quindi dal 1985 al 2000 – ha continuato De Santis – si sono costituiti numerosi workers by out. Io ne ho contati almeno una cinquantina Poi molti si sono conclusi attraverso anche la conclusione del ciclo societario, del ciclo lavorativo, ma si sono conclusi dopo 15 anni, dopo 20 anni, portando comunque alla pensione due generazioni di lavoratori. Altri invece hanno continuato la loro esperienza come Metalcoop che ha iniziato a lavorare nel 94 e che nel 2024 continua a lavorare. Sono esperienze di salvataggio di molti posti di lavoro. Esperienza e ruolo molto positivo, da raccontare”.