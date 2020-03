Natale, in particolare, è stato il giorno con il maggiore scostamento della temperatura media dalla norma: 11.3 gradi contro i 3.4 del trentennio di riferimento. In soli tre giorni la temperatura è scesa sotto lo zero, dal 7 al 9 gennaio

Meteo, a Milano è stato l'inverno più caldo degli ultimi 123 anni

