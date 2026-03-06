meteo,-cambia-tutto-nel-weekend:-tornano-piogge-e-temporali-al-centro-sud

(Adnkronos) – Il clima eccezionalmente mite di questi giorni in Italia non segna l’inizio anticipato dell’estate. Secondo le previsioni meteo, infatti, il caldo anomalo lascerà presto spazio al ritorno delle piogge e a una fase più instabile tipica del mese di marzo. Come spiegato da Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de ‘iLMeteo.it’, nei prossimi giorni l’Italia entrerà nel vivo del classico “marzo pazzerello”, caratterizzato da repentini cambiamenti climatici e “acquazzoni improvvisi”.

Sarà, spiega Tedici, un “weekend tra acquazzoni, sabbia del deserto e clima mite”. “L’Europa è protetta da un vasto scudo di alta pressione, ma con un’insidia a ovest. Un vortice attivo tra la Penisola Iberica e il Nord Africa sta cambiando le carte in tavola. Si tratta di masse d’aria miti, umide e cariche di sabbia del deserto, spinta fino in Scandinavia. In realtà è ‘silt’ (limo), una polvere impalpabile che offusca i cieli rendendoli lattiginosi e giallognoli. Questa polvere – spiega Tedici – funge da eccezionale ‘nucleo di condensazione’, favorendo la formazione della pioggia. L’instabilità del weekend deriverà proprio dal mix tra vortice, calore anomalo accumulato e silt sahariano. Le precipitazioni attese avranno un carattere occasionale, irregolare, ma a tratti anche di forte intensità. Sabato piogge più probabili su Sardegna, Calabria, Basilicata, localmente in Puglia e isolatamente in Sicilia”.

“Domenica ombrelli aperti su buona parte del Centro-Sud e, a sorpresa, acquazzoni attesi anche in Liguria. Assisteremo a improvvisi fenomeni primaverili, confermando il detto: ‘marzo pazzerello, esci col sole ma porta l’ombrello'”.

Le temperature resteranno comunque piacevolmente miti. Non si esclude, però, un drastico calo termico in concomitanza con l’Equinozio di Primavera. “Sarebbe una vera ‘beffa’: l’arrivo della Primavera astronomica accompagnato dal ritorno della pioggia e del freddo. Ma non sarebbe un’anomalia per il clima italiano, dopo l’avvio turbolento e caldo di questo 2026. La nuova settimana inizierà all’insegna dell’instabilità, specialmente a ridosso delle zone interne e dei rilievi”, conclude Tedici.