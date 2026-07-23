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Meteo, in Italia arrivano le piogge. Ma prossima settimana torna il caldo
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Meteo, in Italia arrivano le piogge. Ma prossima settimana torna il caldo

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Caldo finito? Niente affatto. Il meteo in Italia concederà nei prossimi giorni una pausa dall’afa che ha caratterizzato fin qui l’estate, ma durerà poco. Fino a metà della prossima settimana infatti si avranno condizioni meteo più mitigate, con le temperature destinate a scendere, ma potrebbe essere tutto un’illusione. 

Lorenzo Tedico, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, svela infatti che si andrà vero un progressivo smantellamento dell’anticiclone, con un calo delle temperature che riguarderà anche il Sud, mentre le Isole dovrebbero restare intorno ai 34-35°C. Acquazzoni e temporali sono previsti sul Triveneto e sul versante adriatico a ridosso dell’Appennino. 

L’instabilità si confermerà anche nella giornata di domani con qualche rovescio previsto anche al Sud, mentre sabato sarà una giornata ‘di transizione’: calda nell’estremo Meridione e nuvolosa al Nord-Ovest del Paese. Domenica 26 luglio invece si prevede quello che i metereologi considerano un vero e proprio colpo di scena: al Nord e buona parte del Centro Italia arriveranno temporali e piogge, mentre in Sicilia le temperature resteranno alte intorno ai 38-40°C. 

Questa ‘rinfrescata’ su gran parte del Paese però durerà poco. Già per la prossima settimana è previsto il ritorno dell’Anticiclone Africano, che porterà con sé un innalzamento delle temperature a partire dal prossimo mercoledì, per quella che viene considerata come la quarta ondata di calore di questo 2026. 

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