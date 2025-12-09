meteo,-inverno-anomalo-con-temperature-che-sfiorano-i-20-°c

(Adnkronos) – Bel tempo quasi ovunque con sole e temperature decisamente sopra la media. Anche oggi il meteo registra l’ennesimo slittamento verso una fase di caldo anomalo che non accenna a diminuire. “Le condizioni atmosferiche paiono destinate a rimanere quasi immobili, con un vero e proprio blocco atmosferico che potrebbe protrarsi ancora a lungo: ciò significa assenza di precipitazioni e temperature decisamente anomale per il periodo” dice all’Adnkronos il meteorologo Mattia Gussoni de ‘iLMeteo.it. “Un poderoso campo di alta pressione di origine africana, accompagnato da aria calda in quota, si rafforzerà sempre di più sul bacino del Mediterraneo, fino ad espandersi al cuore del Vecchio Continente, bloccando sia le perturbazioni provenienti dall’Atlantico, sia le irruzioni di aria fredda in discesa dalle latitudini polari (sempre più rare)”.

“Nei prossimi giorni gli effetti di questo anticiclone granitico saranno diversi a seconda della zona. Sole e caldo anomalo si faranno notare soprattutto al sud e sulle isole maggiori: qui le temperature massime potrebbero addirittura sfiorare i 20°C, un valore piuttosto anomalo per il mese di dicembre. Al centro, il quadro sarà simile, – continua Gussoni – con clima mite sui rilievi appenninici e lungo le coste adriatiche, dove la ventilazione sarà debole e l’aria risulterà sorprendentemente tiepida nelle ore centrali della giornata. Nelle zone più interne e lungo alcuni tratti del litorale tirrenico, come ad esempio quello toscano, la situazione sarà più sfumata: nubi basse e banchi di nebbia tenderanno a formarsi durante la notte e nelle prime ore del mattino, mantenendo un’atmosfera più grigia e umida fino al primo pomeriggio rendendo il clima ben più fresco rispetto alle aree collinari e montane”.

“Per quanto riguarda il nord, mentre le Alpi potranno godere di cieli limpidi e temperature davvero molto elevate (zero termico oltre i 3.500 metri), la Valle Padana si ritroverà ancora una volta sotto un vero e proprio ‘tetto’ di nebbie e nubi basse. Questi strati compatti potranno mantenersi stabili per molte ore, limitando il riscaldamento diurno e creando localmente dei disagi alla circolazione stradale. Purtroppo con queste condizioni di stabilità e assenza di venti assisteremo ad un deciso peggioramento della qualità dell’aria. Anche i litorali della Liguria registreranno giornate caratterizzate dalle nubi basse di tipo marittimo che localmente potranno anche dar luogo e brevi episodi di pioviggine. Queste condizioni ci accompagneranno almeno fino al prossimo weekend senza particolari variazioni di rilievo”, conclude Gussoni.