meteo,-italia-spaccata-in-due:-nubifragi-al-centro-nord-e-caldo-estremo-al-sud

(Adnkronos) – Dopo due settimane di anticiclone africano, l’atmosfera è carica di calore ed umidità: si temono supercelle e downburst. A due mesi esatti dopo il solstizio d’Estate, giovedì 21 agosto, l’Italia sarà spaccata in due: caldo estremo al Sud, nubifragi localizzati al Centro-Nord.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma un quadro ad alto rischio temporali con fenomeni molto intensi e colpi di vento. Come abbiamo imparato nell’epoca del Riscaldamento Globale, dopo una fase di caldo estremo arrivano quasi sempre dei rovesci distruttivi. La causa di tutto ciò è da ricercare nel calore latente e nell’acqua precipitabile: questi due ingredienti salgono alle stelle durante le fasi anticicloniche africane e poi causano fenomeni violenti improvvisi e pericolosi.

Nelle prossime ore, il rischio maggiore interesserà il Nord-Ovest e la Toscana, poi l’atmosfera diventerà ‘esplosiva’ anche sul Nord-Est e tra Umbria e Marche. Da Roma in giù assisteremo, invece, ad un aumento delle temperature e ad una coda dell’Anticiclone Caronte con tanto sole e afa.

Nel dettaglio, entro la mattinata del mercoledì, tra Piemonte, Lombardia e Liguria si potrebbero formare anche delle supercelle, delle celle temporalesche capaci di produrre anche tornado e quantitativi di pioggia oltre i 100 litri per metro quadrato. Dal pomeriggio i fenomeni si sposteranno anche verso il Nord-Est e la Toscana.

Come spesso accade con i temporali più forti, anche il rischio ‘downburst’ sarà molto alto: i downburst sono forti correnti d’aria discensionali che in prossimità del suolo si trasformano in venti violentissimi a sviluppo radiale, centrifugo. Le raffiche possono superare i 100 km/h. Al di là dei nomi, temporali, supercelle, downburst, tornado, il rischio ‘burrasca di fine Estate’ è concreto, dapprima al Nord e poi al Centro.

Giovedì tutto il Centro-Nord sarà interessato dal maltempo, mentre il Sud sarà ancora risparmiato: al meridione, anzi, avremo un aumento delle temperature fino a 39°C in Puglia e 38°C anche tra Calabria e Sicilia.

In questi casi non ci resta che prestare la massima prudenza, sia per le piogge sia per il caldo: uomo avvisato mezzo salvato, fino a venerdì il tempo sarà estremo da Nord a Sud.

NEL

DETTAGLIO

Mercoledì

20. Al Nord:

forti temporali e calo termico su tante regioni. Al Centro: peggiora in Toscana e Marche con forti temporali, altrove condizioni variabili. Al Sud: caldo e cielo poco nuvoloso.

Giovedì

21. Al Nord:

ancora temporali irregolari. Al Centro: maltempo con temporali, soprattutto su Toscana e Umbria. Al Sud: poche nubi.

Venerdì

22. Al Nord:

ultimi temporali. Al Centro: temporali specie sulle adriatiche. Al Sud: instabile in Campania con temporali, altrove caldo e poco nuvoloso.

TENDENZA:

weekend a tratti piovoso, temperature in diminuzione.