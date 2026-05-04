lunedì, 4 Maggio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOMeteo Italia, torna il maltempo con piogge e vento: ecco le regioni...
meteo-italia,-torna-il-maltempo-con-piogge-e-vento:-ecco-le-regioni-piu-colpite
Meteo Italia, torna il maltempo con piogge e vento: ecco le regioni più colpite
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Meteo Italia, torna il maltempo con piogge e vento: ecco le regioni più colpite

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

(Adnkronos) –
Torna il maltempo in Italia. “Il tutto sarà causato dal passaggio di un’insidiosa perturbazione atlantica che trarrà energia dalle acque già fin troppo miti per la stagione (circa 2-3°C sopra la media) dei nostri mari e che darà il via ad una fase burrascosa, caratterizzata non solo da precipitazioni, ma anche da venti forti”. Così all’Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de ‘iLMeteo.it’ precisando che “questo tipo di configurazione favorisce lo scontro tra masse d’aria di origine diversa aumentando, di conseguenza, il rischio di eventi meteo estremi come nubifragi: occhi puntati, in particolare, alle giornate di martedì 5 e mercoledì 6 maggio”.  

Aggiunge inoltre che a causa del movimento antiorario delle correnti “il vortice richiamerà a sé correnti d’aria calda dai quadranti meridionali (Libeccio e Scirocco, con raffiche ad oltre 70-80 km/h) le quali, dopo aver attraversato il mare e caricatesi di umidità, forniranno un surplus di carburante (energia potenziale) per l’innesco di forti temporali”. 

“Secondo gli ultimi aggiornamenti – continua Gussoni – le regioni maggiormente esposte saranno quelle del Centro-Nord: in particolare su Liguria di Levante e alta Toscana localmente potrebbero cadere fino ad oltre 150 mm di pioggia in pochissimo tempo, ovvero l’equivalente delle precipitazioni attese in 2 mesi. Tanta pioggia prevista anche su Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia”. 

“Successivamente (seconda parte di giovedì 7 e venerdì 8 maggio) è attesa una seconda perturbazione che innescherà nuovi rovesci temporaleschi, dapprima in Sardegna e poi anche sulle regioni del Centro-Sud. Solamente nel prossimo weekend – conclude Gussoni – le condizioni meteo sono previste in miglioramento con più sole e soprattutto con un deciso aumento delle temperature: sulla Sicilia, addirittura, si potrebbero raggiungere i 34-35°C!”. 

Previous article
Basi Usa e attacchi all’Italia, dall’Armenia la risposta di Meloni a Trump: “Accuse non corrette”
Next article
L’AI fa ‘copia e incolla’ dal cervello umano, così impara: la strategia della Statale di Milano

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

L’AI fa ‘copia e incolla’ dal cervello umano, così impara: la strategia della Statale di Milano

(Adnkronos) - L'Ai 'copia' il cervello umano per migliorare le sue capacità di analisi. E' la strategia messa in campo da ricercatori dell'università Statale...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Basi Usa e attacchi all’Italia, dall’Armenia la risposta di Meloni a Trump: “Accuse non corrette”

(Adnkronos) - Dalla collina su cui sorge l’Arena Demircian, “inno” al brutalismo sovietico e sede dei lavori del vertice Cpe, si scorge la vetta...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran-Usa, riparte la guerra: braccio di ferro su Hormuz tra annunci e smentite

(Adnkronos) - La fragile tregua tra Stati Uniti e Iran spezzata dai colpi sparati da entrambi i Paesi nello Stretto di Hormuz. Manca ancora...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Dissidenti all’estero e rappresaglia per Khamenei, ecco la ‘guerra ombra’ dell’Iran

(Adnkronos) - Una 'guerra ombra' condotta da anni dall'Iran fuori dai propri confini - fatta di intimidazioni, aggressioni, rapimenti e omicidi - contro oppositori...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.