Meteo, ritorno dell’anticiclone sull’Italia ma arriva il vento freddo: le previsioni

(Adnkronos) – Cambierà nei prossimi giorni il tempo sull’Italia e lo farà con un ‘colpo di scena’ meteo. Dalla prossima settimana, spiegano infatti gli esperti de iLMeteo.it, è attesa “una decisa svolta a livello emisferico” con l’arrivo dell’anticiclone. Con lui, tuttavia, per l’Equinozio di Primavera (giovedì 20 marzo), arriveranno anche venti piuttosto freddi dai Balcani su alcune delle nostre regioni.

La lunga fase di tempo perturbato con tante piogge e pure nevicate sulle nostre montagne, spiega iLMeteo.it, ha ormai i giorni contati. Secondo gli ultimi aggiornamenti, dopo le ultime precipitazioni attese nella giornata di lunedì 17 (specie al Nord Est e al Centro Sud), già dalla giornata di martedì 18 marzo si concretizzerà una decisa svolta: il famigerato anticiclone africano si allungherà dall’interno del deserto del Sahara verso l’Europa occidentale e il mar Mediterraneo inglobando di conseguenza anche il nostro Paese.

Tuttavia, il bordo orientale del campo di alta pressione rimarrà scoperto e infatti inizieranno a scorrere correnti d’aria decisamente frizzanti e più fredde provenienti dai Balcani che riusciranno a penetrare parzialmente anche nel bacino del Mediterraneo, influenzando dunque in parte anche il clima italiano. Seppur in un contesto ampiamente soleggiato su buona parte del Paese, l’avvio della Primavera con l’Equinozio del 20 marzo sarà caratterizzato da temperature piuttosto basse per il periodo (qualche grado sotto media) specie sulle regioni del Centro Nord.

Questa improvvisa avanzata dell’anticiclone potrebbe essere solo un fuoco di paglia, infatti come spesso è avvenuto anche negli ultimi anni, la stagione primaverile risulta spesso estrema, passando dal caldo ai temporali nel giro di pochissimi giorni. Già per la fine di marzo potrebbe tornare il maltempo, con un serie di fronti instabili in discesa dal Nord Atlantico verso il bacino del Mediterraneo e l’Italia.