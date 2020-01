Meteo: temperature shock, adesso diventerà quasi primavera. Ecco da quando

Il quadro termico sull’Italia sta cercando di assumere connotati giusti per la stagione. Una fredda perturbazione transitata nel weekend ha portato una parvenza d’inverno sia dal punto di vista meteo, sia da quello climatico. Tuttavia le notizie sul prossimo futuro non sono delle migliori.

Ci attende infatti l’ennesimo shock delle temperature con un clima destinato a divenire a tratti anche primaverile. Vediamo da quando e per quale ragione.

L’inizio di settimana sarà contrassegnato da due situazioni principali. Da un lato troviamo un vortice di bassa pressione intorno alla Penisola iberica, mentre dall’altro ecco una vasta area anticiclonica collocata sull’Europa centrale. Saranno proprio questi due elementi a influenzare non poco il quadro termico.

Il vortice ciclonico sulla Spagna richiamerà infatti venti caldi di Scirocco che cominceranno a soffiare tesi sullo Ionio e sul Tirreno, mentre l’alta pressione favorirà un miglioramento del tempo con conseguente ampio soleggiamento. Sarà la concomitanza di questi due fattori a far crescere le temperature di giorno su tutta l’Italia. Sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche la colonnina di mercurio salirà a causa dell’alta pressione, nel contempo, al Sud, sulle Isole maggiori e sulle regioni tirreniche ci penseranno i venti di Scirocco a provocare una risalita dei termometri.

Già tra lunedì e martedì dunque, potremmo nuovamente assaporare al Centro-Sud valori quasi primaverili, prossimi ai 15/16°C in pieno giorno, mentre al Nord, soprattutto da mercoledì, non sarà difficile raggiungere i 12°C, non solo sulla Pianura Padana, ma anche sulle valli alpine.

Continuerà invece a fare piuttosto freddino al Nord durante la notte. La presenza di un maggior rasserenamento notturno favorirà infatti estese gelate con temperature minime sotto lo zero anche di 2/4°C sulla Pianura Padana e negative fino a 12/15°C a circa 1300 metri di altezza.

