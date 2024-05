meteo-weekend,-oggi-sole-e-domani-torna-pioggia:-previsioni

(Adnkronos) – La pioggia concede una tregua oggi, sabato 1 giugno, ma gli effetti del maltempo si fanno sentire in attesa di un nuovo peggioramento della situazione.

Al quadro meteo variabile, con nuove precipitazioni attese in particolare per domenica 2 giugno, si abbina l’allerta arancione per rischio idraulico relativo ad una parte del Veneto: Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. Allerta gialla invece per Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. In Trentino, in particolare nella provincia di Bolzano, allerta gialla per rischio idrogeologico.

La giornata di oggi dovrebbe regalare un parziale antipasto di estate prima del nuovo peggioramento previsto per domani. La pioggia, dopo la tregua, torna protagonista sulle Alpi, sulla Liguria, sull’Emilia Romagna e anche al Centro: il maltempo non risparmierà il sud del Lazio, l’Abruzzo, il Molise e la Puglia.

Sabato 1 giugno “dovrebbe essere soleggiato su buona parte delle regioni e gli unici disturbi temporaleschi li avremo in particolare sulle zone montuose alpine”, spiega all’Adnkronos il meteorologo Mattia Gussoni. “Domenica avremo più temporali in particolare sulle regioni del Nord e Nord Est, quindi, dovremo fare i conti ancora con un po’ di instabilità anche all’inizio della prossima settimana: tra lunedì 3 e martedì 4 giugno avremo un passaggio di correnti instabili provenienti dal nord Europa che porteranno ancora un po’ di temporali, e a maggior rischio le regioni del centro nord”.