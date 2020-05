Si tratta di un 52enne, forse di origini asiatiche, ora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo. È rimasto incastrato fra un vagone del treno in partenza dalla fermata e il muro della galleria. Non si esclude alcuna ipotesi

L’articolo Metro Roma, incidente alla fermata piazza di Spagna: uomo travolto proviene da Notiziedi.

