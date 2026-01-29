giovedì, 29 Gennaio , 26

Nuovo codice della strada, Consulta su droga e guida: “Punibile solo se si crea pericolo”

(Adnkronos) - La nuova formulazione dell’articolo 187 del...

Il minestrone Findus compie 60 anni, sulle tavole di oltre 4 mln di famiglie italiane

(Adnkronos) - Un prodotto iconico che da 60...

Sostenibilità, Amelia: la piattaforma digitale che trasforma dati in conoscenza operativa

(Adnkronos) - La disponibilità di dati affidabili, integrati...

Australian Open, Sabalenka litiga con l’arbitro: “Ciò che hai fatto non è normale”

(Adnkronos) - La semifinale dell'Australian Open 2026 tra...
metsola-a-roma,-l’incontro-con-il-presidente-del-senato-la-russa
Metsola a Roma, l’incontro con il presidente del Senato La Russa

Metsola a Roma, l’incontro con il presidente del Senato La Russa

Video NewsMetsola a Roma, l'incontro con il presidente del Senato La Russa
Redazione-web
Di Redazione-web

Presidente Parlamento Ue in Italia per una serie di appuntamenti

Roma, 29 gen. (askanews) – Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricevuto a Palazzo Giustiniani, la presidente del Parlamento europeo, Roberto Metsola, in visita a Roma per una serie di appuntamenti, tra cui l’udienza in mattinata con Papa Leone, un incontro nel pomeriggio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oltre alla partecipazione all’evento “L’eredità di De Gasperi: l’Europa della difesa della libertà”, nella sede del Parlamento europeo in Piazza Venezia, alla presenza delle vicepresidenti Pina Picierno e Antonella Sberna e dei deputati Italiani al Parlamento europeo.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.