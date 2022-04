Metsola: “Finlandia e Svezia nella Nato un bene per l’Europa”

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “L’adesione della Finlandia e della Svezia alla Nato, oltre a garantire maggiore sicurezza nell’area del Baltico e dell’Europa del Nord, permetterebbe di dare impulso all’integrazione europea per la protezione reciproca”. Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in un punto stampa tenuto con il Segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, che ha partecipato alla riunione della conferenza dei presidenti dell’Eurocamera.“Finlandia e Svezia sono già molto vicine alla Nato, lavoriamo e ci esercitiamo insieme e una loro adesione invierà un forte messaggio politico, che testimonierà come la sicurezza di questi due paesi è importante per tutti gli alleati dell’Alleanza”, ha aggiunto Stoltenberg.

Monito della Russia sull’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato

