“Un barattolo di pillole, di vitamine per la ripartenza. Una antologia di pensieri sullo sport: non un libro di discorsi, ma spunti di riflessione, vitamine spirituali e morali per la ripartenza”. Monsignor Melchor Sanchez de Toca, sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura, presenta così “Mettersi in gioco. Pensieri sullo sport” (pag. 124; Euro 5,00), edito dalla Libreria Editrice Vaticana – Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, con il patrocinio di Athletica Vaticana. Una manuale che suggerisce la possibilità di vivere lo sport, ma anche la vita stessa, secondo le indicazioni concrete di un coach d’eccezione: Papa Francesco. Il libro,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Mettersi in gioco”, i pensieri di Papa Francesco sullo sport proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento