mezzaroma-(ss-lazio):-“con-aisla-per-abbattere-le-barriere-e-tifare-allo-stadio”

(Adnkronos) – “La responsabilità e il peso di veicolare dei nuovi modi di pensare è indubbiamente molto presente: chi, più di una squadra di calcio – lo sport più seguito in Italia – di una società sportiva, può pensare un nuovo modo di vedere gli stadi, di abbattere le barriere architettoniche, morali e, soprattutto, mentali?”. Così Cristina Mezzaroma, presidente Fondazione Ss Lazio, partecipando all’evento ‘La promessa 2025′, la maratona live di musica, spettacolo e storie di vita promossa da Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, per sostenere la ricerca sulla Sla, presso la sede dell’agenzia Adnkronos a Roma. 

“La Lazio già da un anno ha avuto il grande onore di partecipare e di collaborare con l’Aisla e noi non amiamo fare le cose spot, ma seguire un percorso – aggiunge Mezzaroma – Abbiamo iniziato l’altro anno, abbiamo istituito la Quiet Room, dove i tifosi o anche i non tifosi, chi ha la curiosità di venire a vedere una squadra di calcio, possa vederla in tutta comodità e in tutta tranquillità. Come Lazio pensiamo poi di sviluppare ancora di più e veicolare ancora meglio il messaggio che, al di là di alcune condizioni, tutti possiamo avere le stesse possibilità, gli stessi accessi per vivere le proprie passioni come le vivono tutti gli altri tifosi e tutte le altre persone.” 

