mezzo-secolo-fa-la-strage-di-piazza-della-loggia.-il-presidente-mattarella-a-brescia-per-l’anniversario

BOLOGNA – Alle 10.12 il suono dell’orologio: otto rintocchi come il numero delle persone che morirono 50 anni fa. Si ricorda oggi con una cerimonia di commemorazione la strage di piazza della Loggia a Brescia, avvenuta il 28 maggio 1974. Fu uno degli attentati più gravi del terrorismo nero dell’Italia repubblicana. Il bilancio dell’attentato fu di 9 persone uccise e 102 feriti. Una bomba nascosta in un cestino venne fatta esplodere mentre era in corso una manifestazione sindacale contro il terrorismo.

ll presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in mattinata a Brescia per la commemorazione del cinquantesimo anniversario della strage di Piazza. La locandina delle celebrazioni odierne, “strage neofascista, ancora da raccontare”, riporta un palinsesto di eventi che seguiranno dalla mattina fino alla sera. Nel pomeriggio si terrà invece la commemorazione alla Camera dei Deputati.

Il presidente Mattarella è il terzo capo dello Stato che si reca a Brescia per l’anniversario della strage, dopo Sandro Pertini nel 1982 e Oscar Luigi Scalfaro nel 1994. Dopo gli 8 rintocchi e il minuto di silenzio dedicato alle vittime, altrettanti rintocchi saranno suonati dalle campane delle parrocchie di Brescia, prima del discorso dalla piazza del segretario della Cgil, Maurizio Landini.

Il programma per il 28 maggio è una parte del folto palinsesto di iniziative organizzate per il 50esimo anniversario dalla “Casa della Memoria di Brescia“, associazione creata dai familiari delle vittime della strage di piazza della Loggia.

(Foto di apertura tratta dalla pagina Fb di Anpi)

