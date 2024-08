mezzogiorno,-ferrieri-(angi):-il-sud-diventi-hub-centrale

“Per la crescita dell’Italia”

Roma, 31 ago. (askanews) – Esponenti della società civile e della classe dirigente si sono dati appuntamento come di consueto all’edizione 2024 della Piazza di Affaritaliani nella suggestiva Ceglie Messapica in Puglia.

Tanti i protagonisti: da Matteo Salvini al Generale Vannacci, dal Ministro Urso al Ministro Musumeci fino ad Antonio Tajani e molti altri.

Tra gli ospiti presenti anche i giovani innovatori dell’Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Rappresentati in particolare dal direttore del comitato scientifico Angi, Prof Roberto Baldassari e dal Presidente Angi, Gabriele Ferrieri (già ForbesU30).

“Il mezzogiorno può diventare centrale nella crescita dell’economia italiana. Parole chiave: infrastrutture, transizione digitale e istruzione. Come Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori lanciamo il nostro appello al Governo Meloni e all’Europa per un maggiore impegno in termini di investimenti e incentivi per il comparto imprese, startup e supporto alle giovani generazioni”. Così Gabriele Ferrieri Presidente Angi.