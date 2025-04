mfe-oltre-il-30%-in-prosiebensat,-mediaset-prosegue-rotta-verso-200-milioni-di-spettatori

(Adnkronos) –

Mfe-Mediaset sale al 30,09% del capitale di ProSiebenSat.1, oltre la soglia chiave del 30%. La crescita dalla precedente quota del 29,9%, a quanto si apprende, è avvenuta con acquisti sul mercato. A Milano il titolo B di Mfe guadagna lo 0,7% a 4,5 euro, nel giorno in cui il Cda approva i conti 2024.

Le parole di fine marzo di Pier Silvio Berlusconi, che da tempo indicava la rotta: “Serve un cambio di passo. ProSieben ha bisogno di un azionista solido, con competenze e visione”. Già in precedenza l’amministratore delegato aveva parlato di un progetto ambizioso. Di un’alleanza strategica su scala europea. “Vogliamo costruire una footprint più grande, internazionale. Se riusciremo a consolidare la Germania, parleremo a quasi 200 milioni di persone tra Italia, Spagna e Germania”.

Non solo numeri, ma i numeri danno forza al disegno. Oggi il Cda del Gruppo ha approvato il bilancio 2024: ricavi in crescita del 5% a 2,949 miliardi. Risultato operativo adjusted a 370 milioni (+18%). Utile netto consolidato a 251 milioni (+15%), al netto del contributo da ProSieben. Dividendo in aumento da 25 a 27 centesimi (+8%). Cassa solida, margini in crescita, piano chiaro. E una presenza sempre più forte in Europa.

Nel frattempo, in seguito all’accordo tra ProSiebenSat.1 e General Atlantic per la cessione di una società non core, Mfe ha deciso di procedere con una rettifica di valore non monetaria (non cash) sulla propria partecipazione nel gruppo tedesco. Il Biscione ha infatti approvato una svalutazione di 128,2 milioni di euro.