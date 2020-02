“Da oggi qualcosa cambierà perché anche io mi atterrò alle prescrizione date dall’Istituto superiore di sanità, per cui per due settimane cerchero’ di vivere in un auto-isolamento che preservi tutte le persone che mi circondano, che vivono e lavorano con me”. A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in una diretta Facebook, dopo aver annunciato che una sua stretta collaboratrice è risultata positiva al coronavirus.

“Ho passato – ha aggiunto il governatore – la giornata indossando la mascherina e lo farò nei prossimi giorni per evitare che qualcuno, se dovessi essere contagiato, possa essere a sua volta da me contagiato”.

L’articolo “Mi auto-isolerò per 14 giorni”. L’annuncio di Attilio Fontana proviene da Notiziedi.

