“Mi candido con una mia lista di giovani per rivoluzionare Milano”, dice Beppe Sala

AGI – Una lista di giovani e nella squadra anche l’eventuale successore. E’ quanto annuncia Beppe Sala che in un’intervista al Corriere della Sera indica come centro della sua azione per il futuro di Milano i quartieri, per una città policentrica.

“Ci sarà una lista Beppe Sala sindaco. Il minimo comune denominatore – spiega – è che sarà una lista di giovani, guidata da un candidato e da una candidata”.

All’indomani della scelta di correre ancora da sindaco, il primo cittadino di Milano afferma che si ricandiderà “per fare una vera rivoluzione”. E punta su un uomo e una donna,

