Mi chiamo Dries e rispondo alle critiche con il sorriso e… a suon di gol! Capolavoro balistico in Belgio-Inghilterra – VIDEO!

Gli hanno detto che non era più lo stesso, che stava inesorabilmente invecchiando e che doveva accettare il suo ruolo di “stella sul viale del tramonto”. Ma Dries non ci sta, non è ancora questo il tempo per il canto del cigno… altro che viale del tramonto! Certo, in casa Napoli deve trovare la giusta posizione in campo ora che le chiavi del reparto offensivo sono nelle mani di Osimhen, ma questa è un’altra storia. Mertens è stato ampiamente criticato nelle ultime settimane, eppure la cosa è passata quasi sotto silenzio. L’ex PSV ha risposto con la sola lingua che conosce, il sorriso. Ha detto, con l’aria scansonata di sempre, “sono ancora giovane, ho ancora tanto da dare al calcio”. Stasera però il ragazzo ha risposto pure con i fatti. Il folletto del Vesuvio è tornato a fare magie e lo ha fatto con la maglia della nazionale. Nel corso di Belgio-Inghilterra, quando l’orologio segna 22 minuti e 55 secondi, il numero 14 del Napoli lascia partire una punizione dai 25 metri (posizione centrosinistra) che supera agevolmente la barriera e si insacca inesorabilmente alle spalle dell’estremo difensore britannico. Bentornato, Dries! Ecco il video del gol:

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/LyndioSport/status/1328068037581402112″]

