giovedì, 14 Agosto , 25

Basket, l’Italia supera 84-72 l’Argentina in amichevole

(Adnkronos) - Quarta partita amichevole e quarta vittoria...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 14 agosto

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

“Minacce fondamentaliste”, annullata proiezione di Barbie nella banlieue di Parigi

(Adnkronos) - A Noisy-le-Sec, nella banlieue di Parigi,...

Gita in barca finisce in tragedia, 12enne annega nel lago di Molveno

(Adnkronos) - È sceso in acqua da una...
“mi-imbarcai-su-un-cargo…”,-verdone-e-gli-auguri-di-ferragosto-citando-borotalco
“Mi imbarcai su un cargo…”, Verdone e gli auguri di Ferragosto citando Borotalco

“Mi imbarcai su un cargo…”, Verdone e gli auguri di Ferragosto citando Borotalco

DALL'ITALIA E DAL MONDO"Mi imbarcai su un cargo...", Verdone e gli auguri di Ferragosto citando Borotalco
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Non seppi mai che cavolo trasportasse quel cargo, ma forse un giorno lo capii. Droga!..”. Carlo Verdone fa un regalo ai suoi fan per augurare a tutti loro “Buon Ferragosto” e “buone vacanze” e lo fa con un video postato sui social, recitando la celebre battuta di ‘Borotalco’ a bordo di una barca (la sua?) con lo sfondo di un tramonto.  

“Buon ferragosto a tutti voi amici miei, con tutto il mio affetto – dice nel video – e un saluto particolare a quelli che domani andranno al ‘Palo della morte'”, dice l’attore e regista riferendosi alla tappa fissa per centinaia di fan che il 15 agosto si danno appuntamento nel luogo diventato famoso in ‘Un sacco bello’. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.