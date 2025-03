MIA Photo Fair, la 14esima edizione tra tradizione e contemporaneo

Ritorno al Superstudio Più, Premio BNL BNP Paribas a Nick Brandt

Milano, 20 mar. (askanews) – Si è aperta a Superstudio Più a Milano la 14esima edizione di MIA Photo Fair BNP Paribas, la fiera italiana dedicata alla fotografia, in dialogo con l’arte. La manifestazione organizzata da Fiere di Parma ha come tema per l’edizione 2025 quello dei dialoghi ed è diretta per il secondo anno da Francesca Malgara. “Siamo molto felici di essere di nuovo qui al Superstudio dopo 14 anni – ha detto la direttrice – siamo tornati alle origini, già essere in questo spazio ci fa sentire bene, ci caratterizza: è luminoso, è spazioso, è dinamico, la fotografia che troverete qui è così: dinamica ma anche storica”.Negli stand si trovano proposte diverse, c’è molto colore e sente la voglia di collocare la fotografia al centro della contemporaneità. Ma con uno sguardo che tiene in grande considerazione anche i fotografi che lavorano con uno stile più classico. E ovviamente, essendo una fiera, guarda anche ai potenziali acquirenti delle opere. “Io credo che i collezionisti devono partire dalla tradizione – ha aggiunto Malgara – studiare e vedere tutti gli esempi per poi farsi una loro idea di quello che c’è. Qui abbiamo cercato di mettere insieme la qualità, quindi gli artisti più conosciuti, gli artisti che forse oggi rappresentano per me quello che è sia la tradizione che la contemporaneità”.Il team curatoriale della fiera ha selezionato 77 gallerie, di cui 56 italiane e 21 internazionali; a queste si aggiungono 37 espositori suddivisi tra editoria, progetti speciali ed istituzioni, che portano il numero totale degli espositori a 114 di cui 25 dall’estero.E tra le varie iniziative che ogni anno caratterizzano la fiera c’è anche il Premio BNL BNP Paribas, che è stato assegnato al fotografo Nick Brandt per una fotografia immaginifica e potente ambientata sotto il mare.