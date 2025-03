Miami Open, da Cinà a Bellucci: orari e dove vedere gli italiani in tv

(Adnkronos) – Oggi, mercoledì 19 marzo, parte il tabellone principale maschile dei Miami Open. Con un giorno di ritardo rispetto a quello femminile, il circuito Atp si sposta il Florida per la seconda tappa del ‘Sunshine Double’. Attesa per Federico Cinà e Mattia Bellucci, tennisti azzurri che debutteranno rispettivamente contro l’argentino Francisco Comesana e con il taiwanese Tseng Chun-hsin.

Il primo turno dei Miami Open è in programma oggi, mercoledì 19 marzo, a partire dalle 16 ora italiana. Cinà e Bellucci scenderanno in campo intorno alle 17.30 ora italiana. Quello tra Cinà e Comesana sarà il primo incontro tra i due, proprio come quello tra Bellucci e Tseng.

Le sfide dei tennisti azzurri, così come tutto il Miami Open, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il tabellone femminile sarà anche su SuperTennis. Il torneo sarà visibile in streaming sull’app SkyGo e su NOW, oltre che sul sito di SuperTennis e su SuperTenniX per quanto riguarda il circuito Wta.