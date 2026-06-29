lunedì, 29 Giugno , 26

Wimbledon, torna la tradizionale ‘coda’ per accaparrarsi gli ultimi biglietti

(Adnkronos) - Come da tradizione anche quest'anno, nel...

Maresca nuovo allenatore del Manchester City, prende il posto di Guardiola

(Adnkronos) - Il Manchester City ha ufficialmente il...

Sinner perde un set a Wimbledon e ‘preoccupa’: “Che gli succede?”

(Adnkronos) - Jannik Sinner 'preoccupa' a Wimbledon 2026....

Tumori, Gridelli: “Con immunoterapia riduzione rischio di morte del 27%”

(Adnkronos) - "L'immunoterapia è stata sperimentata prima nelle...
HomeAttualitàMIB Trieste: il 26 novembre parte la XIV edizione del corso vino
mib-trieste:-il-26-novembre-parte-la-xiv-edizione-del-corso-vino
MIB Trieste: il 26 novembre parte la XIV edizione del corso vino
Attualità

MIB Trieste: il 26 novembre parte la XIV edizione del corso vino

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Milano, 29 giu. (askanews) – MIB Trieste School of Management aprirà il 26 novembre la XIV edizione del Corso in Wine Business Management, percorso executive dedicato al settore viticolo. La scuola segnala di essere stata la prima business school italiana ad attivare, nel 2003, un programma manageriale rivolto in modo specifico al comparto del vino e di averne mantenuto la continuità fino a oggi.

Il dato centrale è proprio questo: l’appuntamento di novembre segna una nuova tappa di un percorso formativo avviato oltre vent’anni fa e rimasto stabile nel tempo in un segmento specialistico come quello del wine business. Nella ricostruzione fornita, MIB Trieste rivendica un primato storico nell’avvio di questo tipo di offerta in Italia e sottolinea di essere oggi l’unica business school ad averne garantito la prosecuzione senza interruzioni.

La partenza della XIV edizione conferma quindi la continuità di una proposta che si colloca all’incrocio tra formazione manageriale e filiera vitivinicola, in un ambito che negli anni ha assunto un peso crescente per aziende, manager e professionisti del settore. Nel testo disponibile non compaiono ulteriori dettagli su programma, durata, corpo docente, destinatari o modalità di partecipazione al corso.

Previous article
Trump: l’Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha
Next article
Siracusa, al Teatro Greco i Persiani di Eschilo anche in lingua LIS

POST RECENTI

Attualità

Germania, sparatoria a Stade: ci sono vittime. Fermato un sospetto

Roma, 29 giu. (askanews) – Almeno cinque persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta oggi a Stade, città nel nord della Germania. Lo ha...
Attualità

Vasco chiude con oltre 3 milioni di biglietti venduti il tour 2026

Milano, 29 giu. (askanews) – Udine saluta il tour 2026 con due date sold out, 28 e 29 giugno, al Bluenergy Stadium. Nel 2027 Roma...
Attualità

OTB Foundation sostiene progetto Msf chirurgia ricostruttiva ad Amman

Milano, 29 giu. (askanews) – OTB Foundation sostiene con un contributo di 75.000 euro le attività del Reconstructive Surgery Hospital di Amman gestito da Medici...
Attualità

Siracusa, al Teatro Greco i Persiani di Eschilo anche in lingua LIS

Siracusa, 29 giu. (askanews) – Il Teatro Greco di Siracusa ha ospitato la messa in scena de "I Persiani"di Eschilo, con la regia di Àlex...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.