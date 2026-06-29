mib-trieste:-il-26-novembre-parte-la-xiv-edizione-del-corso-vino

Milano, 29 giu. (askanews) – MIB Trieste School of Management aprirà il 26 novembre la XIV edizione del Corso in Wine Business Management, percorso executive dedicato al settore viticolo. La scuola segnala di essere stata la prima business school italiana ad attivare, nel 2003, un programma manageriale rivolto in modo specifico al comparto del vino e di averne mantenuto la continuità fino a oggi.

Il dato centrale è proprio questo: l’appuntamento di novembre segna una nuova tappa di un percorso formativo avviato oltre vent’anni fa e rimasto stabile nel tempo in un segmento specialistico come quello del wine business. Nella ricostruzione fornita, MIB Trieste rivendica un primato storico nell’avvio di questo tipo di offerta in Italia e sottolinea di essere oggi l’unica business school ad averne garantito la prosecuzione senza interruzioni.

La partenza della XIV edizione conferma quindi la continuità di una proposta che si colloca all’incrocio tra formazione manageriale e filiera vitivinicola, in un ambito che negli anni ha assunto un peso crescente per aziende, manager e professionisti del settore. Nel testo disponibile non compaiono ulteriori dettagli su programma, durata, corpo docente, destinatari o modalità di partecipazione al corso.