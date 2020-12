Gaetano Miccichè, ex presidente della Lega Serie A e del Palermo Calcio, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Il dirigente sportivo, tra i vari argomenti trattati, è tornato a commentare un vecchio retroscena di mercato: quando Dybala è stato vicino alla maglia del Napoli. Ecco quanto, delle sue dichiarazioni, è stato evidenziato dalla nostra redazione: “Anni fa ci fu un forte interessamento del Napoli per Dybala ma il procuratore spinse per il trasferimento a Torino. Adesso io gli consiglierei di dare una svolta alla sua carriera e di andare al Napoli. Paulo è un ragazzo che per rendere al meglio ha bisogno del calore di una piazza come quella azzurra. In Campania farebbe il salto della sua vita”.

Micciché su Dybala

Micciché parla anche di Gattuso, visto che lo ha avuto come tecnico ai tempi del Palermo: “E’ stato un nostro allenatore e io lo ricordo come una persona davvero perbene. Oltretutto – prosegue il dirigente – parliamo di un grande professionista”. Micciché chiude il collegamento con un consiglio al Napoli: “Fossi in De Laurentiis prenderei Emerson Palmieri. E’ un grande terzino sinistro, farebbe la differenza in maglia azzurra”.

Clicca qui se vuoi essere aggiornato sul Napoli

The post Micciché (ex pres. Lega Serie A) si rivolge a Dybala: “Vai a Napoli se vuoi dare una svolta alla tua vita!” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento