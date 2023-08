Michel in Slovenia: “Ue pronta a nuovi membri entro il 2030”

“Ambizioso, ma necessario”, secondo presidente Consiglio europeo

Roma, 28 ago. (askanews) – L’Unione europea deve essere pronta ad accogliere nuovi Stati membri dall’Est europa e dai Balcani entro il 2030. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel al Forum strategico di Bled, in Slovenia. “Credo che dovremo essere pronti entro il 2030 per l’allargamento. Si tratta di un obiettivo ambizioso, ma necessario. Dimostra che siamo seri”, ha dichiarato.”Questo è – lo so – ambizioso, ma è necessario. Dimostra che siamo seri”, ha detto.”Integrare nuovi membri nella nostra Unione non sarà facile. Lo sappiamo tutti. Influenzerà le nostre politiche, i nostri programmi, i nostri bilanci. Richiederà riforme politiche. Richiederà molto coraggio politico”, ha sottolineato.