sabato, 11 Ottobre , 25

Mississippi, sparatoria dopo partita football: 4 morti e 12 feriti

(Adnkronos) - Quattro persone sono rimaste uccise e...

Germania, spari nella piazza del mercato a Giessen: assalitore in fuga

(Adnkronos) - Una persona ha aperto il fuoco...

Haaland come Dovbyk, sbaglia due rigori consecutivi in Norvegia-Israele

(Adnkronos) - Erling Haaland come Artem Dovbyk. L'attaccante...

Verissimo, Andrea Carnevale: “Mio padre ha ucciso mia madre, un dolore ancora vivo”

(Adnkronos) - "Mio padre era malato di schizofrenia,...
michela-miti-a-verissimo:-“ho-dovuto-vendere-tutto,-non-ho-piu-una-casa”
Michela Miti a Verissimo: “Ho dovuto vendere tutto, non ho più una casa”

Michela Miti a Verissimo: “Ho dovuto vendere tutto, non ho più una casa”

DALL'ITALIA E DAL MONDOMichela Miti a Verissimo: "Ho dovuto vendere tutto, non ho più una casa"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “La mia vita è precipitata, è stato un anno difficile”. Michela Miti ospite oggi, sabato 11 ottobre, a Verissimo ha parlato delle difficoltà economiche che hanno cambiato la traiettoria della sua vita nell’ultimo anno.  

Dopo la morte del compagno, Michela ha perso tutto: “La sua famiglia mi ha mandato via dalla casa in cui vivevamo. Perdere lui è stato terribile, da quel momento è cominciata la depressione. Dall’anca al ginocchio, ho avuto anche diversi problemi di salute che non ho potuto affrontare nei migliori dei modi per le mie difficoltà economiche”, ha spiegato l’attrice italiana.  

Tra 15 giorni Michela deve lasciare la sua casa perché è stata sfrattata: “Spero che il peggio sia passato. L’anno scorso non avevo più nulla, ho venduto tutto quello che avevo, anche i ricordi del mio compagno. Non avevo più risorse”, ha aggiunto.  

“La fede mi ha dato la forza di reagire, di uscire da questa situazione. C’è un parroco che sta cercando di trovarmi una sistemazione, e un medico meraviglioso che si è offerto di curarmi senza ricevere nulla in cambio”, ha ammesso l’ex diva degli anni ’80 che nonostante le difficoltà pensa solo a non arrendersi.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.