Michela Persico: “Coronavirus, ci è crollato il mondo addosso. Futuro Rugani? Sento sempre le solite cose”

Michela Persico, compagna di Daniele Rugani, ha parlato a SportWeek dell’esperienza con il Coronavirus e non solo. Michela è incinta, aspetta un figlio dal difensore della Juventus, sempre al centro delle voci di mercato. Ecco le sue dichiarazioni. Come state? “Sono molto fortunata, stiamo bene,Daniele ha ripreso ad allenarsi regolarmente, il piccolo cresce: è lungo 28 cm e pesa 750 grammi. Io mi sento bene, non ho avuto nausee, mal di testa o sbalzi diumore,voglie neppure. Insomma, nessuno… continua a leggere sul sito di riferimento