Michela Vittoria Brambilla a Mattino Cinque: “gli animali non contraggono il coronavirus” | Video Mediaset

Michela Vittoria Brambilla interviene in diretta a Mattino Cinque per parlare di animali e del virus Coronavirus. La ex Ministro per il turismo nel IV Governo Berlusconi ha lanciato un appello agli italiani che stanno vivendo un momento davvero tragico per via della diffusione del Coronavirus precisando: “gli animali non contraggono il Covid19”.

Ecco il video Mediaset con l’appello della presidente e fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente a Mattino Cinque.

