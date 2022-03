BARI – Due persone sono state arrestate dagli agenti della squadra mobile della questura di Barletta- Andria – Trani e del commissariato di Barletta nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa di Michele Cilli, il 24enne scomparso da Barletta nella notte tra il 15 e il 16 gennaio scorso. L’accusa è di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

I poliziotti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Trani su richiesta della locale procura. Il corpo del 24enne non è stato ancora trovato. Sono in corso numerose perquisizioni con l’ausilio degli uomini della scientifica per la Puglia e la Basilicata e di unità cinofile antidroga. I dettagli dell’operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10:30 nella sala conferenze della Questura di Barletta Andria Trani.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Michele Cilli scomparso a Barletta, due arresti per omicidio proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento