Michele Cucuzza “stratega” al Grande Fratello Vip 2020? Nell’ottava puntata di venerdì 31 gennaio, Andrea Montovoli si è scagliato contro l’ex conduttore de La Vita in Diretta pronunciando queste parole: “Hai riso come un pagliaccio“. Pare, infatti, che il giornalista si sia messo d’accordo con gli altri concorrenti della Casa per mandare in nomination il bell’attore. Il video da Mediaset Play.

