Michelle Hunziker a Mattino 5: “Con All Together Now vogliamo alleggerire la giornata degli italiani” | Video Mediaset

Michelle Hunziker si racconta a Mattino 5 alla vigilia del ritorno in tv con “All Together Now – La musica è cambiata“.

Un ritorno ricco di sorprese per il talent show musicale: dall’introduzione di una giuria di vip fino ad un cast vero e proprio. Confermata la presenta del muro umano composto da 100 persone fra artisti, musicisti, personaggi del mondo dello spettacolo e della musica, ma anche influencer. L’obiettivo in questi tempi così difficili per tutti è quello di regalare ai telespettatori una serata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza.

“La missione di noi dello spettacolo è di alleggerire la giornata degli italiani” – ha detto a gran voce la showgirl e conduttrice che è prontissima per questa nuova avventura televisiva!

Sopra e sotto i video Mediaset con le parole di Michelle Hunziker torna al timone del talent show di successo di Canale 5.

