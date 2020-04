Michelle Hunziker ha mandato video-messaggio a Verissimo per raccontare a tutti come sta vivendo la ‘quarantena’. La conduttrice ha parlato dei suoi capelli, un problema comune a tutte le donne che non possono andare dal parrucchiere. Subito dopo ha annunciato a tutti il nuovo arrivato in casa Trussardi, un piccolo levriero in grado di far ingelosire l’amato Leone. Ecco il video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento