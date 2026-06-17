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Michelle Hunziker e Giulio Berruti ufficializzano la loro storia: sui social la prima foto di coppia
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Michelle Hunziker e Giulio Berruti ufficializzano la loro storia: sui social la prima foto di coppia

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By Redazione-web

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ROMA – Un romantico tramonto, con il mare sullo sfondo e le figure di due innamorati che stanno per baciarsi nella penombra. Si tratta di Michelle Hunziker e Giulio Berruti in uno scatto inedito che ufficializza la storia d’amore nata qualche mese fa. A pubblicarlo è la conduttrice che, condividendolo nelle storie di Instagram, inserisce anche il brano “Secret garden” di Bruce Springsteen. Il volto di Mediaset, qualche ora prima, aveva pubblicato uno scatto in cui si mostrava da sola in barca, mentre di godeva il mare della Romagna.

Sempre attenta alla sua privacy, Hunziker ha così sorpreso tutti con la foto di coppia. Una conferma non scritta della relazione che, per settimane, ha catturato l’attenzione dei paparazzi. Hunziker e Berruti, infatti, sono stati immortalati più volti in occasioni pubbliche, ma non avevano mai ufficializzato, mantenendo lo stretto riserbo sin dall’inizio. Incuranti del gossip, ora i due sono usciti allo scoperto per vivere il loro amore alla luce del sole.

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