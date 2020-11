Michelle Hunziker e i nuovi progetti per il 2021: “Torno a Striscia con zio Gerry”

Ironica e spumeggiante. Una vera forza della natura. Michelle Hunziker è amata per queste e per altre caratteristiche. Presenza fissa come presentatrice e conduttrice di diversi programmi di Canale 5, l’ex moglie di Eros Ramazzotti, di recente, si è rivelata in una lunga intervista on web per Il Fatto Quotidiano, in cui ha raccontato come ha vissuto questo 2020, un anno nefasto sotto ogni punto di vista, e ha rivelato i progetti che ha in cantiere per il 2021. Attualmente è in tv con la nuova edizione di All Together Now su Canale 5, ma Michelle Hunziker non resta di certo con le mani in mani, e ha progetti lavorativi in Italia e anche in Germania. Nell’intervista rivolge anche un piccolo pensiero a Gerry Scotti, che di recente è stato colpito dal virus.

Il 2021 di Michelle Hunziker

“Questa settimana volerò in Germania per condurre uno show pazzesco“, esordisce la bionda Michelle di fronte ai giornalisti del quotidiano. “È un programma così bello che spero di portare in Italia, prima o poi. Condurrò insieme ai nuovi Muppets un varietà e questi bellissimi pupazzi saranno animati da alcune voci molto famose lì nella tv tedesca“, aggiunge. Ma non è finita qui.

Michelle Hunziker rivela che, un paio di settimane prima del lockdown di marzo sarebbe dovuto partire il suo one women show. “L’idea era nell’aria da tempo ed è nata grazie al mio ex manager, che ora è scomparso. Abbiamo deciso però di spostarlo in un altro momento“, rivela. Si sarebbe trattato di un programma a contatto con il pubblico e quindi, con le attuali restrizioni, sarebbe stato impossibile realizzarlo. “Aspetteremo tempi migliori. Andrà in onda quando tutto si sarà risolto“. E oltre allo show in terra tedesca, per la Hunziker si prospetta anche un ritorno a Striscia la Notizia.

Michelle con Gerry Scotti a Striscia la Notizia

Per il 17esimo anno consecutivo sarà al timone del TG satirico di Canale 5 e al suo fianco ci sarà anche il celebre Gerry Scotti. “Mi ha fatto prendere un bello spavento“, aggiunge in riferimento a quanto è accaduto al celebre “zio” delle reti Mediaset. “Ho avuto un po’ di paura quando di è ammalato di Covid. Pero, più lui si tranquillizzava e più io mi preoccupavo. Poi ho letto la sua intervista e ho capito tutto. Per lui deve essere stata proprio una brutta esperienza“, conclude.

E su All Together Now: “Il nostro è un programma leggero, spensierato. Ha successo perché è ciò che vuole il pubblico“. E ora non resta che attendere il prossimo anno per conoscere cosa ha in mente la bella Michelle Hunziker.

