michelle-obama-smentisce-le-voci-di-divorzio-e-dice:-“ho-preso-il-pieno-controllo-della-mia-agenda”

ROMA – Michelle Obama ha rotto il silenzio sulle voci che la vorrebbero separata dal marito. In questi mesi si è parlato di un divorzio tra l’ex presidente degli Stati Uniti e l’ex first lady. Speculazioni partite lo scorso gennaio grazie al fatto che il 63enne si è presentato senza la consorte al funerale di Jimmy Carter. Ora Michelle ha messo un punto al gossip e lo ha fatto ospite del podcast di Sophia Bush, Work in progress.

Michelle ha spiegato all’attrice di essersi presa il pieno controllo della sua agenda. Da donna adulta, libera e autonoma ha scelto di concentrarsi sui suoi interessi. Le persone, però, non hanno compreso che lei “stavo prendendo una decisione per me stessa e invece hanno dedotto che io e mio marito stessimo divorziando”. Lontana dai doveri politici di first lady, la 61enne di Chicago ha fatto notare che “è questo che la società fa a noi donne”.

Senza rimpianti: “Ho scelto quello che era meglio per me. Non quello che dovevo fare, non quello che pensavo che le altre persone volevano facessi”. E ha ammesso: “Avrei potuto prendere questa decisione qualche anno fa, ma non mi sono concessa questa libertà”, spiegando: “Forse anche se permettevo alle mie figlie di vivere le loro vite, comunque le usavo come una scusa per non fare qualcosa”.

“Ora è il momento per me di iniziare a pormi queste domande difficili: chi voglio veramente essere ogni giorno?”, ha detto riguardo il cambiamento messo in atto.

Lo scorso ottobre, Michelle e Barack Obama hanno festeggiato 32 anni di matrimonio. Un periodo non sempre tutto rose e fiori. “La gente pensa che io sia cattiva quando dico questo: ma per 10 anni non ho sopportato mio marito”, aveva rivelato nel 2022 Michelle parlando delle difficoltà di occuparsi in via principale delle figlie, Malia e Sasha. “Io cambiavo pannolini e lui giocava a golf”, aveva aggiunto.

