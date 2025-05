michetti,-cianchetti-e-hirmer-all’82°-open-d’italia-di-golf

Roma, 13 mag. (askanews) – Flavio Michetti, Luca Cianchetti e il tedesco Michael Hirmer staccano il pass per l’82° Open d’Italia al termine dell’Italian Open Qualifying Tournament, gara su 18 buche stroke play disputata al Golf Nazionale (par 72) di Sutri (VtT. I tre giocatori, autori di un giro in 68 colpi (-4), conquistano così un posto nel field del torneo del DP World Tour, che andrà in scena all’Argentario Golf & Wellness Resort di Monte Argentario (Grosseto) dal 26 al 29 giugno 2025. Al Golf Nazionale – la “casa del golf italiano” – su un percorso che si conferma di altissimo profilo tecnico, sfuma per un solo colpo il sogno dell’Open d’Italia per Miguel Orzi ed Edoardo Raffaele Lipparelli, quarti con 69 (-3) davanti a un nutrito gruppo in sesta posizione, con 70 (-2), formato da Diego Manzoni, Biagio Andrea Gagliardi (am Olgiata GC), Giovanni Manzoni, Elia Dallanegra, Ludovico Addabbo, Cristiano Terragni, dall’irlandese Mark Power e dall’inglese Marcus Mohr. Michetti, 21enne nato ad Ascoli Piceno, ambassador del Marco Simone Golf & Country Club, conferma il suo ottimo stato di forma dopo il secondo posto della scorsa settimana al Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon, torneo dell’Alps Tour e dell’Italian Pro Tour disputato a La Pinetina Golf Club di Appiano Gentile (CO). Per il giovane marchigiano è la seconda qualificazione consecutiva all’Open d’Italia. Anche nel 2024, infatti, aveva conquistato uno dei tre posti in palio nella gara di qualifica al Golf Nazionale. Nel suo curriculum golfistico figurano otto top ten sull’Alps Tour e la soddisfazione del premio come miglior amateur nell’Open d’Italia del 2022 al Marco Simone Golf & Country Club. “Ho fatto una bella gara, con un giro senza bogey e con 4 birdie. Sto giocando in maniera solida e mi sento fiducioso per i prossimi tornei” il commento di Michetti. Cianchetti, 29enne nato a Modena e portacolori del Modena Golf & Country Club, da dilettante ha vinto il titolo europeo individuale nel 2016. Da professionista ha all’attivo, fra le altre, 3 vittorie sull’Alps Tour: Katameya Dunes Open (2019), Red Sea Little Venice Open (2021), Croara Alps Open (2023). “Venivo da una brutta prestazione e sono molto felice di aver reagito con una prova solida, con 4 birdie e nessun bogey. Ho centrato l’obiettivo della wild card per l’Open d’Italia e voglio continuare su questa linea” le dichiarazioni di Cianchetti. Michael Hirmer, ventisettenne tedesco di Monaco di Baviera, ha vinto 5 gare sul circuito Pro Golf Tour e quest’anno si è affacciato sull’Hotelplanner Tour. La qualificazione all’Open d’Italia rappresenta l’apice della sua carriera. “Per me era la prima gara di qualifica per un evento come l’Open d’Italia e sono davvero felice per questo risultato. Non vedo l’ora di potermi misurare con i campioni del DP World Tour” la soddisfazione a fine gara di Hirmer.