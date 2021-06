Michetti: “Ho parlato con Berlusconi, verrà a Roma per sostenerci”

ROMA – “Sono rimasto colpito dall’amore del Presidente Berlusconi per la città e per la completa conoscenza delle priorità da affrontare. Lo ringrazio di cuore per tutto quello che sta facendo. Mi ha promesso che verrà di persona a Roma per sostenerci appena gli sarà possibile e non vedo l’ora di conoscerlo di persona”. Lo dichiara il candidato sindaco di Roma, Enrico Michetti che, a margine di un evento di Forza Italia a Roma, insieme a Simonetta Matone ha sentito telefonicamente Silvio Berlusconi.

Con Simonetta Matone, in particolare, “Berlusconi si è soffermato sul tema della sicurezza urbana e del necessario rafforzamento dei servizi sociali per i cittadini. Il Cavaliere ha terminato la telefonata con il magistrato romano dando un grandissimo incoraggiamento per l’inizio della campagna elettorale”.

