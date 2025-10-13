Microfinanza, Pizzo (RITMI): Ue, maggiore equità e innovazione

Conferenza europea a Cagliari il 16 e 17 ottobre

Roma, 13 ott. (askanews) – “L’Europa ha bisogno oggi non soltanto di maggiore equità sul piano finanziario e sociale ma anche di innovazione nella ricerca del come valorizzare le risorse che spesso sono non sufficientemente utilizzate nell’ambito dei territori, del presidio dell’ambiente, della capacità di dare opportunità e qualità di lavoro e di impresa a tanta gente” così il presidente della Rete italiana di Microfinanza e Inclusione Finanziarie (RITMI), Giampietro Pizzo parla di uno dei grandi temi che sarà al centro della Conferenze Europea della Microfinanza e dell’Inclusione Finanziaria, che quest’anno si terrà in Italia, a Cagliari, il 16 e il 17 ottobre. Organizzata da EMN, la Rete Europea della Microfinanza, in collaborazione con RITMI, la Rete Italiana di Microfinanza e Inclusione Finanziaria, e con CoopFin operatore di microcredito che ha l’obiettivo di sostenere il sistema cooperativo in Sardegna, la conferenza vedrà oltre 300 operatori di settore e partner per discutere di nuovi modelli di sviluppo locale, di inclusione finanziaria e di economia sociale.