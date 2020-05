Microsoft aggiungerà il supporto del trackpad e mouse ad Office su iPad

Microsoft ha in programma di aggiornare Office per iPad con il supporto per trackpad e mouse. Il produttore di software ha sempre aggiornato rapidamente la sua gamma di app iOS con le ultime funzionalità software di Apple e sono già in corso lavori per aggiornare Word, Excel, PowerPoint e altro.

Apple ha sorpreso tutti con il supporto del cursore in iPadOS a marzo e gli sviluppatori stanno correndo per aggiornare le loro app per iPad.

