Microsoft chiude definitivamente tutti i suoi Store

Microsoft ha annunciato che sta chiudendo definitivamente i suoi negozi fisici in tutto il mondo.

I dipendenti degli Store dell’azienda continueranno a servire i clienti attraverso gli uffici aziendali della società ed in remoto, fornendo vendite, formazione e supporto.

Microsoft continuerà a gestire il suo negozio online e ha anche in programma di “reinventare i centri di esperienza” per i clienti di New York, Londra, Sydney e presso la sua sede di Redmond, Washington.

“Le nostre vendite online sono cresciute man mano che il nostro portafoglio di prodotti si è evoluto in offerte in gran parte digitali e il nostro talentuoso team ha dimostrato successo al servizio dei clienti oltre ogni luogo fisico”,

