ROMA – “Portare avanti il telegiornale non è semplice”. Il grande down dei sistemi Microsoft sta mandando in tilt il mondo intero. La fotografia è data dalla diretta di Sky Tg 24, in Italia, dove la conduttrice per avere aggiornamenti deve ricorrere allo smartphone. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un guasto tecnico a livello globale, in particolare al sistema cloud. Disservizi a banche, compagnie aeree e colossi dei media.

Secondo la Federal Aviation Administration, tutti i voli di diverse importanti compagnie aeree statunitensi, tra cui Delta, United e American Airlines, sono stati bloccati a causa di problemi di comunicazione. Lo riporta la Cnn. Problemi anche per i voli in Spagna, Germania e Australia. L’aeroporto di Berlino è bloccato.

“Lo stop a terra avrà ripercussioni su tutti i voli delle compagnie aeree, indipendentemente dalla loro destinazione”, ha spiegato la Federal Aviation Administration.

Microsoft ha affermato che il servizio è stato interrotto per alcuni clienti negli Stati Uniti centrali, “compresi i guasti nelle operazioni di gestione dei servizi e nella connettività o disponibilità dei servizi”.

La società fondata da Bill Gates ha affermato di aver determinato la causa e sta lavorando per risolverla. “Stiamo effettuando un’indagine sui clienti che utilizzano Microsoft 365”, riferisce su X un dipendente dell’azienda.

Microsoft Azure, la piattaforma di cloud computing per la gestione di applicazioni e servizi, ha confermato sui social di essere impegnati nella risoluzione del problema.

L’articolo Microsoft down in tutto il mondo, la falla nel sistema che blocca il Pianeta: voli cancellati e aeroporti bloccati. Ryanair: “Arrivate almeno 3 ore prima” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it