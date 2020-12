AGI – Microsoft ha riconosciuto che gli hacker che il 14 dicembre hanno attaccato le reti informatiche governative e private hanno ottenuto l’accesso al suo ‘codice sorgente’ interno, il cuore del suo software.

L’attacco è stato attribuito dai massimi funzionari statunitensi ad hacker russi, ma, precisa il gigante americano, i pirati informatici non sono stati in grado di compromettere o modificare alcuno dei software. La falla è stata individuata nella piattaforma Orion di SolarWinds, utilizzata per la gestione e il monitoraggio delle reti.

“Abbiamo rilevato un’attività insolita con un piccolo numero di account interni e, dopo averla esaminata,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Microsoft: hacker Solarwinds hanno violato codice sorgente proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento