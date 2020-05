Microsoft lancia in anteprima l’app Family Safety per gli utenti iOS

Microsoft ha annunciato oggi che la sua app Microsoft Family Safety è disponibile in anteprima per gli utenti iOS che si iscrivono per utilizzare la funzionalità.

Microsoft Family Safety include funzionalità come il monitoraggio dell’utilizzo dei dispositivi, la registrazione dei contenuti visualizzati e la condivisione della posizione, tutto ciò che Microsoft afferma è progettato per consentire ai genitori di parlare con i bambini sulle abitudini di utilizzo dei dispositivi.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Microsoft lancia in anteprima l’app Family Safety per gli utenti iOS proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento